Vitória e Mogi decidem quem avança às semifinais

Quinto jogo é um jogo muito tenso, cheio de nervosismo. As duas equipes sabem que uma delas vai cair fora da competição, então tem o fator psicológico emocional muito grande”. A descrição feita pelo técnico do Vitória/Universo Régis Marrelli traduz a intensidade esperada para o último e decisivo duelo contra o Mogi das Cruzes na série de quartas de final (empatada em 2 a 2) do Novo Basquete Brasil (NBB), neste sábado, 6, às 14h, no interior paulista.

A expectativa de uma grande partida está em toda a equipe, como deixa claro o ala-armador André Góes. “É vencer ou ‘estar fora’, além de podermos ficar entre os quatro melhores times do NBB. Então, definitivamente, é o jogo da vida da equipe”.

Este será o 7º confronto entre os times na temporada 2016/17 do NBB. Apesar do retrospecto superior do adversário, com quatro triunfos, este fator tem ajudado o time baiano a conhecer cada vez mais os pontos fortes e fracos do time paulista e assim se defender melhor no ginásio Hugo Ramos, em Mogi.

A esta altura não dá mais para subestimar o adversário, segundo analisa Góes, referindo-se à manchete do site do Mogi na véspera do 4º duelo, em que foi publicado: “Só falta uma”. Mais comedido para o 5º jogo após a derrota em cajazeiras no último sábado, o site do time paulista preferiu postar na matéria principal um pedido de ajuda para a torcida, avisando que “o ginásio vai ferver”.

“Há favoritismo deles por jogarem em casa, mas com exceção do jogo 3, que eles foram superiores, o equilíbrio está claro no duelo. Temos totais condições de obter a classificação”, finalizou André Góes.

Para o pivô André Coimbra, o favoritismo é inegável do Mogi. “É um time que está junto a um bom tempo, atual campeão paulista e sul-americano, porém pelo equilíbrio que está sendo essa série, o time que entrar mais concentrado e errar menos sairá vitorioso”.

Por conta do favoritismo evidente do adversário, o técnico Marrelli pediu aos jogadores rubro-negros para não se deixarem abalar pelo nervosismo e tensão esperados para a partida. Do contrário, o trio norte-americano formado por Shamell Stallworth, Larry e Tyrone vão tomar conta da quadra.

“É uma equipe muito forte, na teoria para disputar o título. Se a competição seguisse normal, por o Mogi ter sido segundo colocado iria disputar o título”, ressaltou o treinador.

Mogi chama torcida

O time do Mogi das Cruzes faz apelo desde o começo da semana para que a sua torcida compareça em grande número. Com esse intuito, vende ingressos pela internet na loja do clube a preços que variam de R$ 20 arquibancada, R$ 60 cadeira quadra e R$ 100 para o camarote. Na noite desta sexta-feira, 5, a maioria dos bilhetes já estava esgotada.

