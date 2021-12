Vitória e Lusaca/Cajazeiras se enfrentam em Pituaçu

As equipes baianas do Lusaca/Cajazeiras e Vitória vão encarar a chuva nesta quarta-feira, às 15 h, para um duelo de líderes pela quarta rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino A-2, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

Invicta na competição, as jogadoras rubro-negras têm a melhor defesa da competição e ainda não sofreram gols no Brasileiro. As Leoas estão na segunda colocação do grupo 15, com 7 pontos e seis gols de saldo.

A liderança é do 3B Sport-AM, com o mesmo número de pontos, mas com oito gols de saldo. Já o Lusaca/Cajazeiras está na vice-lanterna do grupo 15, formado por oito clubes, com 3 pontos em três jogos e saldo negativo de 4 gols.

O time vem em busca da reabilitação, já que na última partida sofreu uma goleada por 5 a 0 do Sport-AM, na estreia da técnica Solange Bastos. "Só a vitória nos interessa, porque vencendo aqui a gente se aproxima do líder, que é o Sport-Am e do próprio Vitória", disse a treinadora, que teme que a chuva prejudique a qualidade técnica da partida.

No comando da equipe rubro-negra, o técnico Lucas Grillo pede atenção redobrada para suas atletas. "Respeitamos as adversárias, mas o trabalho precisa continuar sendo feito com foco independente de ser um clássico regional. Nossa equipe segue extremamente concentrada e trabalhamos com a mesma vontade e seriedade. Temos um objetivo principal, que é o acesso, e faremos tudo por ele", disse o treinador.

A atacante Verena, que balançou as redes de Pituaçu na estreia do time no campeonato contra o Botafogo-PB, espera um jogo equilibrado contra o Lusaca/Cajazeiras. "Espero um jogo equilibrado, mas precisamos vencer. O Vitória precisa manter o foco em busca da classificação para a próxima fase e uma vitória em um confronto regional é de extrema importância", afirmou.

A direção do Vitória informou que, por jogar fora de casa, o ingresso para a torcida rubro-negra custará R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

adblock ativo