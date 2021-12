Vitória e Lusaca se enfrentam na final do Baianão Feminino

Invicto na competição e com 100% de aproveitamento, o Vitória carimbou a sua vaga na final do Baianão Feminino, no sábado, 1º. O time ganhou do Jequié por 1 a 0 no Barradão, em jogo único na semifinal.

No domingo, 2, foi a vez do Lusaca garantir a sua participação na decisão. O atual campeão da competição venceu o Feira de Santana por 1 a 0, no estádio Armando Oliveira, em Camaçari.

A primeira partida da final será realizada na quarta, 5, às 15h, no Armando Oliveira. O jogo da volta será no sábado, 8, às 15h10, no Barradão. O último jogo será transmitido pela TV Educativa da Bahia (TVE).

