Vitória e Lusaca fazem segundo jogo no Brasileiro

Duas equipes baianas entram em campo nesta quarta-feira, 2, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2.

Integrante do gupo 15 que reúne equipes do Norte-Nordeste, o Lusaca joga no estádio de Pituaçu, às 15h, contra a equipe do Sampaio Corrêa-MA. Integrante do mesmo grupo, jo Vitória joga fora de casa contra o Tiradentes-PI, às 18h.

Em melhor situação, as rubro-negras venceram na estreia o Botafogo da Paraíba e somam três pontos na competição. Já o Lusaca, perdeu por 2 a 0 para o São José-CE e busca dos primeiros três pontos e a reabilitação no Brasileiro.

O técnico Lucas Grillo, que comanda a equipe rubro-negra, montou um esquema tático para conter o ímpeto das jogadoras piauienses.

"O Tiradentes tem tradição no futebol feminino e sabemos da força delas jogando em casa. Sabemos que será um jogo difícil, mas tenho certeza que as meninas vão fazer uma boa partida", disse o treinador.

"Passei algumas orientações táticas para o duelo, além de um treino de posse de bola e velocidade de reação.Vamos em busca do segundo triunfo no campeonato", completou.

Antes da segunda rodada, o Vitória ocupa a quarta colocação do grupo 15, com três pontos em um jogo disputado e o Tiradentes-PI, que perdeu para o ESMAC-PA por 3 a 0 na primeira rodada, está na oitava colocação do grupo.

Já o Lucasa está na sexta colocação e terá hoje mudanças, com as entradas da volante Lidiane e a atacante Max, ambas contratadas do UDA-AL. O líder do grupo é o Sport-PE, com 3 pontos, por ter feito 5 gols na estreia do Brasileiro.

