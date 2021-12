Vitória e Lusaca decidem o título do Baianão feminino neste sábado

O último jogo da final do Campeonato Baiano Feminino será realizado neste sábado, 8. Vitória e Lusaca decidem, no Barradão, às 15h10, quem leva o título da competição.

Como o primeiro jogo, disputado em Camaçari, no estádio Armando Oliveira, terminou em 0 a 0, um empate neste sábado leva a decisão para a disputa de pênaltis.

As meninas do Vitória chegaram à final invictas, com 100% de aproveitamento. Além disso, marcaram 86 gols em oito jogos e não foram vazadas.

adblock ativo