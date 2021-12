Vitória e Juazeirense jogam por marco do futebol baiano

Dois simples empates. É tudo o que o futebol baiano precisa na noite desta quarta-feira, 27, para colocar, pela primeira vez na história, quatro representantes na segunda fase da Copa do Brasil.

Às 21h30 (horário da Bahia), a Juazeirense, que triunfou na ida por 1 a 0, vai à Arena Pantanal encarar o Cuiabá. Às 21h45, o Vitória, vencedor do primeiro jogo por 3 a 2, recebe o Náutico de Roraima na Fonte Nova. Caso confirmem a classificação, vão se juntar a Bahia e Vitória da Conquista, que, há três semanas, eliminaram, respectivamente, o Globo do Rio Grande do Norte, e o Náutico original, de Pernambuco.

Pelo regulamento, em caso de empate na soma dos 180 minutos, avança o time que marcar mais gols fora de casa. Se a igualdade persistir, a disputa será nos pênaltis.

Em 1999 e 2012, quando só tinha três representantes na Copa do Brasil, a Bahia colocou todos os seus clubes na segunda fase. Nas respectivas ocasiões, Camaçari e Vitória da Conquista avançaram junto à dupla Ba-Vi. Em 2014, quando o estado obteve o quarto representante, Juazeiro e Bahia de Feira fracassaram. Já no ano passado, além de Bahia e Vitória, a Jacuipense avançou. Contudo, o Vitória da Conquista caiu ao levar 4 a 1 logo na estreia contra o Palmeiras.

Jogos

Nesta quarta, o Vitória está com a vaga praticamente garantida. Como no domingo fará o duelo de ida da final do Campeonato Baiano com o Bahia, o técnico Vagner Mancini estuda poupar titulares. O atacante Kieza está fora da partida porque cumpre a última partida da suspensão decorrente de uma expulsão quando defendia o rival na Série B de 2015. Já o volante Amaral, com dores no joelho, será preservado do jogo. Outros titulares podem ficar no banco de reservas.

As novidades serão o lateral direito Norberto, parado desde setembro, quando sofreu uma lesão no joelho, e o atacante Dagoberto, que estreou há cinco dias e fará nesta quarta a sua primeira partida como titular.

Apesar do contexto favorável, o elenco prega concentração para esta noite. "Temos que respeitar a equipe deles e precisamos garantir a vaga com uma boa apresentação. A torcida espera isso", disse o zagueiro Victor Ramos.

Já a Juazeirense luta por um marco também em sua história particular. Fundada em 2006, a equipe disputa a Copa do Brasil pela primeira vez.

Para o confronto da Arena Pantanal, o técnico Evandro Guimarães terá dois desfalques. Com lesões musculares, o zagueiro Emerson e o meia-atacante William Carioca não viajaram. Paulo Henrique deve formar a dupla de zaga com Ricardo Braz, enquanto Wanderson será provavelmente o armador principal.

Sobre a alteração na defesa, Braz não acredita que vai impactar no time: "Já joguei com Paulo Henrique na Copa do Nordeste. Ele tem a confiança do grupo e a minha também. Tenho certeza que vamos trazer essa classificação".

