Vitória e Jacuipense fazem final do Baianão sub-17 nesta sexta

Vitória e Jacuipense se enfrentam nesta sexta-feira, 22, na grande final do Campeonato Baiano sub-17. A partida acontece às 19h15, no Barradão. No jogo de ida, realizada na última na terça, 19, o Jacuipense venceu o Leão da Barra por 1 a 0, no Estádio de Pituaçu.

Chegando à primeira final da competição, o time de Riachão do Jacuípe precisa apenas de um empate para conquistar o título inédito. Já a missão do Vitória para alcançar a taça é de vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso construa um placar magro de 1 a 0, o título será decidido nas cobranças de pênalti.

Copa São Paulo

Os times sub-20 de Vitória e Jacuipense se preparam para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. O clube do interior se classificou para a competição por ter sido quinto colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20.

A Bahia terá cinco representantes na Copa São Paulo: Bahia, Vitória, Jacuipense, Canaã e Vitória da Conquista. Essa será a 51ª edição do principal torneio de futebol júnior do Brasil. Ao todo, 128 equipes participam da competição.

adblock ativo