Vitória e Franca duelam pelo G-4 do NBB

O Vitória volta à quadra na noite desta quinta-feira, 9, para enfrentar o Franca Basquete, às 20h10, no Ginásio Pedrocão, em São Paulo, pelo NBB. As equipes, que perderam na última rodada e precisam vencer para continuar vivos na saga por um lugar no G-4 da competição.

O conforto desta quinta se torna ainda mais valioso pela proximidade das equipes na tabela: os baianos estão na 5ª colocação, com 14 triunfos em 22 jogos, seguidos pelo time francano, que é o 6º na tabela, porém tem um jogo a mais que o advesário.

E a promessa de jogo bom aumenta quando os torcedores lembram da partida de ida entre as equipes. Jogando no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador, o Vitória liderou o placar durante três quartos, mas com grande atuação no último período, os paulistas viraram o jogo. Nos dez minutos finais, os francanos marcaram 37 pontos contra 17 dos rivais e venceram por 86 a 77.

Confira as partidas desta quinta:

20h – Gocil/Bauru Basket x Solar Cearense – ao vivo no #NBBnaWeb

20h – Mogi das Cruzes/Helbor x Minas Tênis Clube

20h10 – Franca Basquete x Universo/Vitória

20h15 – Campo Mourão Basquete x UniCEUB/BRBCARD/Brasília

