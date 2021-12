Vitória é campeão baiano de vôlei em dose dupla

O Vitória conquistou o Campeonato Baiano de 2013 de vôlei nas categorias masculino e feminino. neste último final de semana, 9 e 10, na cidade Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

Sem perder nenhum set no masculino, a equipe do Vitória/Faculdade Social da Bahia derrotou os times de Capim Grosso, Barreiras e Luís Eduardo. No feminino, as atletas do Vitória/CVT perderam apenas um set na competição e passaram por Barreiras, Jequié e Luís Eduardo.

A equipe no masculino foi composta por: Diego, Everton, Kleber, Gindson, Marlon, Robert, Iuri, Matheus e João Paulo.As campeãs pelo time do Vitória/CVT foram: Aline, Andressa, Bárbara, Carla, Itana, Flávia, Kátia, Letícia, Priscila, Suelen e Vera.

