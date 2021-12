Vitória e Bahia do interior empatam no primeiro jogo da semifinal

Duas forças do interior entraram em campo, na noite desta quarta-feira, 20, de olho em uma das vagas na final do Campeonato Baiano. Ao término dos primeiros 90 minutos da disputa, tudo igual no placar. Vitória da Conquista e Bahia de Feira empataram em 1 a 1 no Estádio Lomanto Júnior, em Conquista.

O jogo de volta está marcado para dia 31 deste mês, um domingo, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Com o resultado desta quinta, quem vencer a segunda partida avança para a final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo

O placar da partida foi aberto pelo time visitante já aos quatro minutos. Alex Cazumba ficou com a sobra do escanteio e voltou a jogar a bola na área. Gabriel Bispo subiu mais que a marcação adversária e desviou para o fundo das redes.

Atrás no placar, os donos da casa partiram para cima em busca do empate. O Vitória da Conquista chegou a ter 62% de posse de bola, mas não conseguiu criar muitas jogadas de perigo. As principais chances eram a partir de bolas paradas.

Na reta final do primeiro tempo o Bode se encontrou em campo. Foram duas boas jogadas que quase terminaram em gol. Aos 37, Eduardo fez o pivô e Tatu arriscou de fora da área, em lance que obrigou Jair a fazer sua primeira defesa na partida. Logo na sequência, Arthur Caculé recebeu lançamento, dominou e chutou muito perto da trave esquerda do goleiro tricolor.

Depois de muita pressão, o empate veio aos 31 minutos da segunda etapa. Gustavo Almeida foi derrubado dentro da área, e Arthur Caculé deslocou Jair para igualar o marcador.

Nos minutos finais os donos da casa até marcaram outra vez, mas a jogada foi anulada pela arbitragem. O lance gerou reclamação dos jogadores do Bode, mas foi bem marcado.

