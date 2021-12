Vitória e Avaí ficam no empate sem gols em Floripa

Em jogo movimentado, mas com muitos erros de finalizações, o Vitória empatou em 0 a 0 com o Avaí, em Florianópolis, neste sábado, 29, em partida válida pela quinta rodada da Série A do Brasileirão.

Com o ponto conquistado fora de casa, o rubro-negro chega aos 5 pontos e segue, temporariamente, na 14ª colocação, longe da zona de rebaixamento. O próximo confronto do Vitoria será contra o Fluminense, no dia 2 de junho, no Maracanã, às 19h30.

Após a partida, o técnico Ricardo Silva enalteceu o ponto conquistado pelo Vitória em Florianópolis. O técnico lembrou dos ótimos indicadores do Avaí em sua casa.

“Eles haviam vencido seus dois jogos e tem o melhor ataque do campeonato. Foi um jogo de marcação, no qual tivemos chances e eles também”, afirmou, destacando que o time evoluiu em relação ao último jogo como visitante, contra o Ceará, na terceira rodada.

O Jogo - Os dois times iniciaram a partida com equilíbrio. Ambos tinham dificuldade para vencer a marcação adversária e o jogo ficou truncado no meio de campo. Entretanto, Avaí e Vitória tiveram boas chances na etapa inicial.

Aos 14 minutos, Egídio partiu em contra-ataque pela esquerda e cruzou para Ricardo Conceição finalizar em cima do goleiro Zé Carlos, desperdiçando a primeira chance real de gol.



Aos 25 minutos o Avaí chegou com perigo com Marcos, que errou a finalização na pequena área rubro-negra após cruzamento. Minutos depois, aos 29, Roberto chutou forte e acertou o travessão de Vinícius.

O time catarinense ainda chegou com perigo aos 30 minutos, em chute de Rudinei defendido por Vinícius. Na sequência, Reniê tirou a bola em cima da linha após cruzamento na pequena área rubro-negra.



No segundo tempo, o Vitória voltou mais agressivo, com o meio de campo criando mais oportunidades. Apesar da ausência de Ramon, grande maestro do time, a equipe conseguiu encontrar alternativas para chegar ao gol adversário.

E aos 20 minutos, logo após entrar no lugar de Lenilson, Evandro recebeu cruzamento de Schwenk e emendou de primeira, forçando Zé Carlos a fazer grande defesa.



Os dois times continuavam errando muitos passes e não conseguiam ficar com a bola durante muito tempo nos pés. O time rubro-negro sofria pelo setor esquerdo, constantemente explorado pelo Avaí na etapa complementar. Com a saída do grande articulador do meio-campo catarinense, Caio, o Vitória encontrou mais facilidade para jogar no contra-ataque.



O rubro-negro, que passou a avançar pelo setor esquerdo do Avaí com Schwenk e Elkeson, esteve melhor nos últimos 15 minutos de jogo, mas não conseguiu mudar o placar.

