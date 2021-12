Vitória e Atlético ficam no empate em Alagoinhas

Vitória e Atlético de Alagoinhas empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 9, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, pela sexta rodada do Campeonato Baiano 2011. Robert abriu o marcador para o time da casa, mas Neto Baiano igualou para o rubro-negro.



Com o resultado obtido fora de casa, o Leão chega aos 11 pontos e mantém a liderança do Grupo 2. Já o Carcará soma 13 pontos e segue na ponta do Grupo 1.



No próximo domingo, 13, Vitória e Atlético voltam a se enfrentar na abertura do 2º turno, no estádio do Barradão.

O jogo - No primeiro tempo, nem parecia que a partida reunia os dois melhores ataques do Estadual. Até os 30 minutos, ele foi chato e sem tantas emoções. Porém, os atacantes resolveram entrar em cena. Aos 34, Neto Baiano fez uma falta infantil na entrada da área do Vitória. Cruzamento, e o baixinho Robert meteu a cabeça para fazer contra seu ex-clube.

O Leão deu logo o troco, mas o árbitro Lopo Garrido atrapalhou o andamento do jogo. Neto Baiano fez um gol de cabeça, dois minutos depois, mas a arbitragem resolveu marcar impedimento, de forma equivocada. O centroavante estava até adiantado, mas foi um jogador do Carcará que tocou para o camisa 9.

Mas não demorou muito para se fazer justiça. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Neto Baiano fez um dele, de meia-bicicleta, desta fez validado pelo juizão. Aos seis minutos, mais um gol do Leão, novamente anulado, mas desta vez corretamente. Elkeson meteu uma bomba e balançou a rede, mas Pedrão já havia metido a mão na bola.

Apesar do recomeço empolgante, o jogo foi esfriando e o empate acabou sendo o resultado mais justo.

Atlético 1 x 1 Vitória

Atlético: Vinícius; Antonio Carlos, Emílio, Geriel, Sandro; Vaguinho, Naldo (Paulinho), Fausto e Marcos Neves; Maurício Pantera (Gil) e Robert (Júnior). Técnico: Ferreira



Vitória: Viáfara; Romário, Rênie, Léo fortunato, Leo; Bida, Uelliton, Júnior Timbó (Júnior Timbó), Elkeson; Neto Baiano, Rildo (Felipe). Técnico: Antônio Lopes



Local: Estádio Antônio Carneiro

Gols: Robert (aos 34 do 1º tempo) para o Atlético e Neto Baiano ( a um minuto do 2º tempo) para o Vitória.

Confira os demais resultados da sexta rodada:

Vitória da Conquista 2 x 1 Feirense

Bahia de Feira 1 x 1 Fluminense

Colo-Colo 1 x 0 Serrano

Juazeiro 1 x 0 Ipitanga

Bahia 2 x 0 Camaçari

