Até então invicto o Bahia não resistiu ao organizado time do Vitória neste domingo, 13, na Arena Fonte Nova. Com dois gols em menos de 15 minutos o rubro-negro matou o jogo no começo do segundo tempo e se mostrou mais organizado em campo durante todo o jogo. Com esse triunfo o Leão chega a sétima partida sem perder para o rival e o Bahia conhece a primeira derrota na temporada 2016.





Teófilo Henrique Vitória domina Bahia e impõe 1ª derrota ao rival no ano

Igual

No primeiro tempo do Ba-Vi foi bastante movimentado. Com lances duros de um lado e de outro, em alguns momentos o clima esquentou na Fonte Nova.

Só depois dos 25 minutos de jogo é que as equipes tiveram lances de perigo. Aos 27' Juninho arriscou de longe o goleiro Caique, que estreou como profissional, fez uma bela defesa. Na sequencia Marinho e Tiago Real fizeram boa jogada. Após tabela, Marinho caiu, se levantou e tocou para Tiago Real. O meio campo girou e bateu com perigo.

Luisinho cabeceou com perigo após cruzamento e Caique fez mais uma boa defesa. O goleiro do Vitória foi um dos destaques da partida e mostrou que pode substituir a altura Fernando Miguel.

Apesar das boas chances criadas, nada de gol nos primeiros 45 minutos na Fonte Nova.

Leão Rugiu

Mal deu tempo e o Vitória abriu o placar no 2º tempo. A zaga do Bahia falhou, Vander aproveitou a bobeira, entrou na área e bateu colocado no canto de Marcelo Lomba. Na sequência o time rubro-negro fez uma verdadeira pressão no Bahia.

Aos 2 minutos, Marinho pedalou para cima de João Paulo, deixou o marcador no chão, entrou na área e bateu cruzado. A bola bateu em Gustavo e saiu pela linha de fundo. Aos 7', Tiago Real bateu cruzado da entrada da área e assustou Lomba. Aos 11' Amaral desviou cobrança de escanteio e Vinícius, sozinho, cabeceou por cima do gol.

Até que aos 14 minutos saiu o segundo gol de Leão. Mais uma bobeira da zaga Tricolor que não afastou a bola da área que ficou com Tiago Real. O meio campo bateu bonito da entrada da área, sem chances para Lomba, e correu para comemorar. Ele marcou seu primeiro gol pelo rubro-negro, justamente contra o ex-clube.

Após o gol o Vitória se mostrou mais organizado em campo, tocando bastante a bola. Já o Bahia ficou nervoso, errava passe e ameaçava o gol rubro-negro apenas em bolas paradas.

