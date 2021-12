Vitória disputa torneio preparatório para o NBB

O Universo/Vitória estreia nesta quarta-feira, 24, contra o Vasco da Gama na Copa Avianca, torneio preparatório para o NBB CAIXA 2017/2018.

Além do rubro-negro e o cruz-maltino, quatro times foram convidados para a Copa: Flamengo, Botafogo, Basquete Cearense e Minas.

A copa acontece até dia 31 de outubro, na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG). A primeira partida do Universo/Vitória será às 14h (da Bahia).

Os dois times já se encontraram uma vez neste ano, em um amistoso, quando os cariocas levaram a melhor. Agora, a Constelação de Leão pode de vencer a revanche.

Depois do Vasco, o Universo/Vitória enfrenta o anfitrião Minas Tênis Clube, na quinta, 26. Na sexta, 27, encara o Flamengo; no domingo, 29, o Solar Cearense, e, na segunda, 30, o Botafogo. As finais serão na segunda, 31, com transmissão pelo SporTV.

