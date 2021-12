Vitória defende invencibilidade em casa contra Basquete Cearense

Dos três desafios que tinha pela frente de maneira seguida em casa, o Universo/Vitória já venceu dois. Nesta quarta-feira, 27, o técnico Régis Marrelli e os seus comandados encaram o último confronto do ano, justamente num clássico nordestino, contra o Basquete Cearense, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

O jogo será às 18h30 (da Bahia), novamente no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. A partida vale a manutenção da invencibilidade em casa - até o momento, o Leão venceu todos os quatro embates que fez na sua quadra.

Antes dessa jornada em casa começar, o Leão estava na 9ª colocação. Agora, com dois triunfos em sequência, já está na 7ª, com cinco vitórias e quatro derrotas. Mesmo com os desfalques que teve nesse período - Arthur (que volta nesta quarta) e Matt Shaw - , essa ascensão no campeonato já estava nos planos do técnico Régis Marrelli, que espera manter a invencibilidade em casa nesta noite.

"Será uma noite de clássico e isso é muito legal. O basquete cresceu muito no Nordeste e hoje nós temos duas grandes equipes na região. Tenho certeza que será um grande jogo, pois teremos grandes jogadores em quadra. Acho que vai ser uma partida bem equilibrada. Espero que o time consiga manter a invencibilidade dentro de casa, com uma boa postura defensiva e com volume de jogo", comentou o comandante.

Playoffs

Um eventual triunfo seria de bom grado na briga por um lugar melhor na tabela. Afinal, pensando nos playoffs, o time hoje iria disputar as oitavas de final, já que essa fase é disputada pelos times que ficarem entre as colocações 5º e 12º. Para pular essa fase, o time teria que ficar entre os quatros primeiros colocados da competição, o que dá direito a entrar em ação apenas a partir das quartas de final.

Também por isso, o ala André Góes quer o time ligado para manter o mesmo desempenho em casa. "Será um jogo difícil, mas precisamos aproveitar o fator casa. Estamos invictos aqui e pretendemos continuar assim por muito tempo. Estamos buscando um lugar melhor na parte de cima da tabela e podemos fechar o ano bem ao lado do torcedor. O Basquete Cearense é um time muito perigoso ofensivamente e divide bem as ações entre os jogadores, como Davi, Paulinho e Betinho e precisamos neutralizar eles", contou o jogador.

Os torcedores interessados em comparecer ao ginásio precisam apenas levar 1kg de alimento não perecível. A partida terá transmissão pelo SporTV.

