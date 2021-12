Vitória defende invencibilidade de 23 meses em Ba-Vis

Além de ostentar a liderança isolada do Grupo 3 e de ter um aproveitamento de 100% no Campeonato Baiano, o Vitória vai para o Ba-Vi do próximo domingo, 7, na Arena Fonte Nova, com a moral de quem não perde há 23 meses para o Bahia.

Embora o jejum de triunfos do tricolor seja de quase dois anos, o Vitória não perde para o rival somente há quatro jogos, todos disputados no Baianão de 2012: na primeira fase do ano passado, o Leão ganhou um jogo e empatou outro. Na final, o Esquadrão, que havia construído melhor campanha, se consagrou campeão com dois empates.

A última vitória do Bahia aconteceu no dia 1º de maio de 2011, num Ba-Vi válido pela semifinal do Estadual. Na ocasião, o tricolor saiu do Barradão com um 3 a 2 em seu favor, mas deixou de avançar à decisão porque havia perdido o jogo de ida em Pituaçu por 1 a 0 e porque, no critério de desempate, o Vitória acumulava melhor campanha.

Invencibilidade tricolor - Curiosamente, o Bahia também defende um longo período de invencibilidade ante o rubro-negro: não perde há pouco mais de um ano.

A última derrota que o Esquadrão sofreu para o Vitória foi no dia 18 de março do ano passado, em partida válida pela primeira fase do Baianão. O Vitória venceu por 3 a 2. De lá para cá, foram dois empates: 0 a 0 e 3 a 3 nos dois jogos da decisão, respectivamente. Invencibilidade de dois jogos.

Poucos clássicos - Além de ter dificultado as coisas para o Bahia em 2012, o longo período de invencibilidade rubro-negra se deve também à quantidade diminuta de clássicos, que ultimamente estiveram limitados aos encontros no Baianão porque a dupla Ba-Vi se desencontrou entre as Séries A e B.

Em 2013, porém, além do duelo que marcará a inauguração da Arena Fonte Nova, Bahia e Vitória se enfrentarão pelo menos mais três vezes: uma no dia 28, também na Fonte mas com mando de campo do Vitória, e outras duas vezes pelo Brasileirão.

O número de Ba-Vis poderá aumentar neste ano se os dois clubes confirmarem o favoritismo e garantirem as suas vagas na decisão do Campeonato Baiano. Se tiver Ba-Vi na final, o ano de 2013 terá um total de seis encontros entre os dois times.

