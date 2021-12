Vitória defende classificação e Lusaca busca se despedir com honra

Vitória e Lusaca/Cajaxeiras seguem caminhos opostos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A-2. Segunda colocadas no campeonato, as Leoas estão prestes a confirmar a classificação para a próxima fase, enquanto o vice-lanterna Lusaca/Cajazeiras já está eliminado do Brasileiro.

"Não tem mais jeito para nosso time, a gente tem 3 pontos e só pode chegar a 9 pontos. É questão de honra agora ganhar essa partida e depois a outra, para não ser o último", declarou Mário Augusto Filgueiras, representante do Lusaca, que enfrenta o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, às 15h, em Pituaçú.

. Para a gente restado Vitória encerram preparação para enfrentar o São Gonçalo-CE; jogo acontece nesta quarta (30)

As Leoas do Vitória encerraram a preparação para o jogo contra o São Gonçalo-CE com um treinamento, realizado nesta terça-feira (29), na Cidade Vozão, em Fortaleza (CE).

O técnico Lucas Grillo promoveu uma atividade tática, além do treinamento de bola parada no CT do Ceará. As goleiras Yasmin e Vanessa Pamponet fizeram uma preparação intensiva de posicionamento e cruzamento sob o comando do preparador Diego Fraga. A goleira Vanessa foi relacionada no lugar de Maryana, que está com uma virose.

"Na quarta teremos um jogo muito importante, o penúltimo da primeira fase. Fizemos um treinamento tático e corrigimos alguns posicionamentos. Fomos bem recebidos no CT do Ceará e quero agradecer pela receptividade. Agora é focar no jogo contra o São Gonçalo para levar um bom resultado para casa", disse Lucas Grillo.

O time Rubro-Negro terá uma batalha importante nesta quarta-feira (30), às 15h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2. Vitória e São Gonçalo se encontram no estádio Raimundão, em Caucaia (CE). As Leoas estão na segunda colocação do grupo 15, com 11 pontos. O São Gonçalo é o quarto, com sete pontos.

Fotos: Kadu Brandão/EC Vitória

São Gonçalo/CE x Vitória/BA

De: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Para: Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia/CE

Data: 30/05, quarta-feira (mantida)

Horário: 15h (mantido)

Solicitante: C.E. São Gonçalo/CE

Motivo: Opção do clube mandante.

Lusaca /Cajazaieras x

adblock ativo