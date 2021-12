Vitória defende 3º posto contra Mogi no NBB

A equipe do Vitória/Universo tenta dar sequência à sua excelente campanha no NBB (Novo Basquete Brasil, a elite do basquete brasileiro) neste sábado, 25, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador.

O Rubro-Negro recebe a visita do Mogi, às 14h, e o duelo vale a terceira colocação na tabela. No momento, o posto é ocupado pelo Vitória, mas um revés faria os paulistas tomarem a posição. O jogo terá transmissão ao vivo da Band.

