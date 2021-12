Vitória decide vaga contra o Vasco nesta quarta-feira

Superar o Vasco, nesta quarta-feira, 5, às 19h30, em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil, não seria tão somente uma vingança aguardada pelo torcedor do Vitória. Devolver a eliminação sofrida no ano anterior, quando o time da Colina bateu o rubro-negro baiano, é apenas um capítulo à parte. Acompanhe a partida em tempo real aqui no portal A TARDE ON LINE.

A principal motivação para o elenco comandado por Ricardo Silva diante dos antigos algozes é tentar igualar a melhor campanha do Leão numa edição da Copa do Brasil. Em 2004, comandado por Agnaldo Liz, o Leão chegou à semifinal, fase na qual foi despachado pelo Flamengo, vice-campeão daquela edição, atrás do Santo André.

“Fizemos história no domingo e queremos repetir novamente contra o Vasco. Igualar aquele feito seria algo muito bom. Aliás, converso aqui com o grupo que podemos, inclusive, ganhar o título. Estamos cada vez mais perto”, afirma o experiente Vanderson.

A pretensão do Vitória de superar sua melhor campanha, entretanto, esbarra em quatro desfalques confirmados. Ramon está fora, abatido por uma lesão na panturrilha direita.

Seu substituto imediato, o meia Renato não joga pelo terceiro amarelo. Além dos dois, completam a lista dos “tetradesfalques” do Leão: Elkeson, também suspenso pelo terceiro amarelo, e o lateral Nino, por dores musculares na coxa esquerda. Seu lugar será ocupado por Pimentel, enquanto Neto Berola ganha a posição como segundo atacante.

Contratações -O presidente rubro-negro, Alexi Portela, afirmou que até esta sexta, 7, anuncia a contratação de reforços para a Série A do Brasileirão. Logo após a conquista do Campeonato Baiano, Portela prometeu que faria entre cinco e seis contratações.

Um desses reforços é o meia Lenílson, que estava jogando pelo clube mexicano Jaguares. O jogador treinava no Vitória há dois meses e já assinou contrato com o clube. O técnico Ricardo Silva aguarda somente a regularização de sua documentação perante a CBF para poder utilizar o atleta em campo.

Vasco x Vitória

Vasco: Fernando Prass, Elder Granja, Thiago Martinelli, Dedé e Ramon; Nilton, Souza, Magno (Dodô) e Philippe Coutinho; Carlos Alberto e Elton.Técnico: Gaúcho.

Vitória: Viáfara, Marcos Pimentel, Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Neto Coruja, Uelliton e Bida; Júnior (Schwenck) e Neto Berola. Técnico: Ricardo Silva.

Local: Estádio de São januário, no Rio de Janeiro.

Horário: 19h30

Árbitro: Evandro Rogério Roman (Fifa).

Assistentes: José Carlos Dias Passos e Bruno Boschilia (Trio do Paraná).

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira, 5, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo