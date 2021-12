Vitória decide na Toca na 3ª fase; Bahia x Paraná na quarta

Ao definir nesta quinta-feira, 2, a ordem dos confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil, a CBF também divulgou a data da partida atrasada entre Paraná e Bahia. O confronto em jogo único, que estava programado para 25 de fevereiro e não ocorreu por conta de problemas na viagem do Tricolor, ocorrerá na próxima quarta, dia 8, às 19h30 – antes, chegou a ser adiado para 26 de fevereiro, mas a Polícia Militar de Curitiba alegou não ter condição de dar segurança ao jogo.

No mesmo dia do duelo do Esquadrão ainda pela 2ª fase, inicia-se a etapa posterior, com o Vitória jogando fora de casa com o Vasco. O retorno será em Salvador, uma semana depois, quando o ganhador de Paraná x Bahia começa a decidir a classificação diante do ASA, em Arapiraca – a volta, com um dos tricolores como mandante, está marcada para 5 de abril.

Dos confrontos da 3ª fase, o único que envolve duas equipes da Primeira Divisão é Vitória x Vasco. Outros grandes, Fluminense, Corinthians e São Paulo pegam times da Série B – respectivamente, Criciúma, Luverdense e ABC.

Essa será a última etapa da Copa do Brasil com chaveamento pré-definido. Os 10 times que se classificarem à quarta fase participarão de um novo sorteio que vai indicar os duelos que definirão os cinco classificados às oitavas de final.

Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Chapecoense, Botafogo, Atlético-PR, Atlético-MG e Santos, por jogarem a Libertadores, mais Santa Cruz (vencedor da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Atlético-GO (1º lugar na Série B), entram direto nas oitavas.

Os confrontos da 3ª fase

Jogos de ida (8/3)

• Criciúma x Fluminense

• Vasco x Vitória

• Luverdense x Corinthians

• São Paulo x ABC

• Boavista x Sport

• Joinville x Gurupi

• Murici x Cruzeiro

• Sampaio Corrêa x Inter

• Goiás x ????????????

• ASA x Paraná ou Bahia*

Jogos de volta (15/3)

• Fluminense x Criciúma

• Vitória x Vasco

• Corinthians x Luverdense

• ABC x São Paulo

• Sport x Boavista

• Gurupi x Joinville

• Cruzeiro x Murici

• Inter x Sampaio Corrêa

• ???????????? x Goiás

• Paraná ou Bahia* x ASA

*Duelo da 2ª fase marcado para 8/3; na 3ª fase, os jogos do vencedor contra o ASA estão programados para 15/3 e 5/4

