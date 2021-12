Vitória decepciona e não sai do 0 a 0 com a Chapecoense

Pior que empatar sem gols com a Chapecoense é afirmar que o Vitória está no mesmo patamar do time catarinense. Pelo menos é o que afirmou o técnico rubro-negro, após uma tarde sem brilho para o time baiano, que mais uma vez jogou como um sério candidato ao rebaixamento.

"Jogar contra a Chapecoense é mais difícil que muitas coisas na vida. Nós sabíamos que seria um jogo duro. Eles estavam muito bem postados defensivamente, então, ou a gente fazia um gol no início para desarmar isso, ou tentava através da bola parada, o que não aconteceu. Se a bola tivesse entrado no início, talvez o resultado fosse outro", confessou Jorginho.

De fato, o Vitória poderia ter balançado a rede nos primeiros 20 minutos, o único momento em que foi superior ao adversário. O retorno de Cáceres deu mais vida ao meio-campo, mas faltava um companheiro ao seu lado para elaborar jogadas ofensivas.

Marcinho e José Wellison batiam cabeça. Luis Aguiar seria o homem ideal, mas o uruguaio foi punido após briga com Adriano no último treino e não jogou. Sobrou para o próprio Vitória a tal punição.

Se houve uma boa notícia no jogo foi a estreia de Roger Carvalho na zaga rubro-negra. Após quatro jogos, finalmente o Vitória não levou gol do adversário. Roger mostrou segurança ao lado de Kadu. Mesmo assim, não faltou chance para a Chapecoense abrir o placar, principalmente pelo lado esquerdo do Vitória. Euller novamente mostrou deficiência na marcação e teve que ouvir duras broncas dos colegas, principalmente de Wilson.

Em toda primeira etapa, o Vitória fez exatamente o que Jorginho queria: cruzamentos na área. Por duas vezes quase deu certo. Na primeira, Marcinho cruzou na cabeça de Dinei, que conseguiu balançar a rede. Porém, o árbitro apontou impedimento. Na segunda chance, Cáceres, justamente o melhor do jogo, perdeu um gol de cara após cruzamento de Ayrton.

Tenebroso

No primeiro minuto da segunda etapa, Ayrton quase marca de falta. Foi só. Depois, só deu Chapecoense. Se não fosse Wilson, o resultado seria pior. A segunda e última chance do Vitória foi com Caio, que invadiu a área e bateu cruzado, mas para fora. Nem a entrada de Beltran deixou o Vitória mais ofensivo.

O tempo foi passando e o placar intacto foi sacramentado. Das arquibancadas, a torcida se manifestava: "queremos treinador, queremos treinador!", gritavam. Jorginho se defendeu. "Tudo no Brasil é na base do resultado, então, encaro de maneira natural. Alguém, diante desta situação, precisa ser cobrado. Prefiro que cobre a mim do que aos meus jogadores", disse o técnico.

Moysés Suzart

