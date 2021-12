Vitória de hoje tem estilo de jogo diferente em relação ao último Ba-Vi

A sequência de triunfos do Leão terminou após nove jogos, no empate com o Camaçari, na última rodada. Porém, o elenco de Lopes não perde desde o dia 20 de fevereiro, contra o Bahia.

São 11 jogos sem derrotas e agora o Vitória enfrenta justamente o culpado pelo seu último revés. Apesar disso, o rival vai conhecer um renovado Leão, pelo menos em comparação com o time titular que perdeu por 2 a 0, em Pituaçu.

A formação e esquema tático mudou muito. Dos onze que atuaram naquele Ba-Vi, cinco perderam a titularidade: Ernani, Bida, Timbó, Rildo e Neto Baiano.

O modo de atuação também sofreu mudanças. O tradicional camisa 9 sumiu. No novo Leão, Nikão, Elkeson e Geovanni atacam, mas nenhum é centroavante.

“Não temos o homem de referência, mas todo mundo ataca. Estamos mais velozes”, disse Nikão, que não estava presente no último clássico. “Me disseram que o Ba-Vi é pegado. Também sei que vão me marcar muito, mas na hora mostro minhas armas secretas”, completou o artilheiro do Rubro-negro, com nove gols.

Sem um homem dentro da área, Geovanni e Elkeson revezam entre cair pelas laterais e entrar na área. Com isso, ao contrário do velho Vitória, os laterais Nino e Eduardo pouco sobem.

Cabeça fria - A psicologia reversa também é uma novidade no elenco. Após perderem a cabeça no último clássico, com dois expulsos e muita reclamação, todos se mostram frios e jogando a responsabilidade para o outro lado.

Uelliton, expulso no Ba-Vi de Pituaçu, só fez elogiar o rival. “Eles evoluíram muito. São perigosos e bem preparados”, disse o volante, repetindo cinco vezes esta frase durante a entrevista no Barradão.

Para Uelliton, o Vitória desta vez vai entrar frio, sem cair em nenhuma provocação. “Pelo menos deste lado, nada de provocação. Lopes conversou e disse que não podemos cair nesta. Somos profissionais e devemos pensar apenas em jogar bola. Vamos esquecer o rival e a arbitragem. Vamos pensar apenas no Vitória”, garantiu o prata da casa.

A nova roupagem está dando certo. Resta saber se será o suficiente para surpreender o rival e permanecer impecável.

Veja como o Rubro-negro mudou seu estilo de jogo:

adblock ativo