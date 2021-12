Vitória da Conquista vence de virada e agora é líder

Líder do Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista venceu em casa na tarde deste domingo, 1º, e ainda contou com os tropeços de Vitória e Juazeirense para ficar isolado na liderança.

Enfrentando seu conterrâneo, Serrano, o Conquista começou mal. Após rebote do goleiro Viáfara, o atacante Deon marcou para o time visitante.

No final do primeiro tempo, o estreante Paulo Almeida, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, fez seu primeiro gol com a camisa alviverde numa cobrança de falta.

Após uma etapa final disputada, o atacante Cacá fez o segundo do Conquista já aos 45 minutos do segundo tempo. Os donos da casa chegaram a 11 pontos, dois a mais que o vice-líder Vitória.

Demissão

No Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim, o Jacobina perdeu para o Colo-Colo por 1 a 0. Jussimar fez o gol da vitória do time de Ilhéus. Com a derrota e a campanha ruim, o técnico campeão brasileiro Andrade foi demitido do cargo.

O Jegue da Chapada amarga a vice-lanterna da competição com apenas três pontos e ainda busca a primeira vitória no Baiano. Com este resultado está garantido, junto com o Feirense, no mata-mata do rebaixamento.

Já o Tigre foi a oito pontos e alcançou a quarta posição no Baianão. Mesmo com a boa campanha, este foi o segundo gol da equipe na competição, tendo sofrido somente um tento.

Em Feira, o embate entre os times da cidade acabou ficando no 0 a 0. A torcida do Feirense ainda não soltou o grito de gol na competição. A Águia do Sertão continua na última posição com apenas um ponto e já está fora das quartas de final. O Bahia de Feira, chegou a sete pontos com o empate e ocupa a oitava posição, última a garantir classificação para a fase seguinte.

