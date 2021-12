Vitória da Conquista só empata e perde o treinador

Em casa, o Vitória da Conquista ficou no 1 a 1 com o Jacobina e ainda perdeu seu técnico. Eduardo Bahia alegou problemas pessoais e pediu demissão. Kléber marcou para o Bode, 4º no Baianão, com nove pontos; Vitinho empatou para o Jegue da Chapada, 5º, com cinco.

