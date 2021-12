Vitória da Conquista só empata com o Náutico

O Vitória da Conquista chegou bem perto, mas não conseguiu vencer o jogo de ida da 1ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 17, contra o pernambucano Náutico, no Lomantão.

Com 3.652 pessoas nas arquibancadas apoiando (a renda foi de R$ 74.850,00), o Bode, depois de um primeiro tempo bem equilibrado, foi melhor n etapa final, mas não conseguiu tirar a partida do 0 a 0. O atacante Tatu e o zagueiro Sílvio perderam ótimas oportunidades, já perto do final do duelo.

Um novo empate sem gols, na partida de volta, dia 7 de abril, em Recife, leva a batalha pela classificação à disputa de pênaltis. Havendo um vencedor, a vaga fica para que sair de campo com o triunfo. Caso haja igualdade no placar, mas com gols, o posto na 2ª fase da competição ficaria com o time baiano, que teria feito gols fora de casa.

