Vitória da Conquista recebe Palmeiras pela Copa do Brasil

O Palmeiras é o time mais reforçado do país. O Vitória da Conquista lidera, invicto, o Campeonato Baiano. Porém é o estádio Lomanto Júnior que está concentrando as atenções para a partida entre os dois alviverdes, nesta quarta-feira, 4, às 22h, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

O campo ganhou destaque devido às suas péssimas condições. Desde o triunfo de 2 a 1 sobre o Serrano no domingo passado pelo Baianão, jogadores do Bode vêm reclamando da atual situação. "O gramado é uma vergonha, só lama, areia e terra. Quarta-feira sentirei muita vergonha por essa bela cidade", afirmou o goleiro colombiano Viáfara nas redes sociais.

A prefeitura local, responsável pelo estádio, enviou uma equipe para tentar realizar melhorias emergenciais para o confronto desta quarta, que terá transmissão televisiva de quatro emissoras nacionais. O gramado antigo, plantado em 1992, vem sofrendo com as fortes chuvas dos últimos dias na região.

Estreia

Time que mais investiu no mercado de transferências nesta temporada, o Palmeiras ainda tenta colocar em campo todos os seus reforços.

Mas quem pode fazer sua estreia é uma jovem promessa do clube, o atacante Gabriel Jesus, de 17 anos, artilheiro do time paulista na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Ele vinha treinando com o elenco profissional e foi relacionado. Deve começar a partida no banco de reservas.

Existem desfalques na defesa palmeirense. O zagueiro Jackson substitui Vitor Hugo, que tem inflamação no joelho direito. Na lateral esquerda, João Paulo assume o lugar do veterano Zé Roberto, que fez uma cirurgia na boca.

Já o Vitória da Conquista deve manter a escalação que brilha no Estadual. Além de Viáfara, que se tornou ídolo do Vitória, o Bode aposta na experiência do volante Paulo Almeida, de 33 anos, que marcou de falta seu primeiro gol pelo time no último domingo. No Santos, em 2002, aos 21 anos, ele foi o mais jovem capitão a levantar a taça do Campeonato Brasileiro.

Ingressos

O clube time conquistense conseguiu autorização para aumentar a capacidade do Lomantão, chegando a cerca de 13 mil lugares. Instalações auxiliares serão colocadas no local. Entretanto, no domingo passado, foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal um esquema de venda de ingressos falsos.

Aproximadamente mil bilhetes foram apreendidos. A diretoria do Bode, juntamente com a Federação Bahiana de Futebol (FBF), chamou a atenção dos torcedores para a compra das entradas somente em locais autorizados e rejeitar as ofertas de cambistas. Os ingressos custam R$ 80.

