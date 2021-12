Vitória da Conquista recebe Jacobina para se isolar no G-4

O Vitória da Conquista recebe o Jacobina nesta quarta-feira, 21, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, para se isolar no G-4. O jogo será às 20h30, no Estádio Lomanto Júnior.

O Bode teve uma campanha muito irregular até aqui, com três triunfos e duas derrotas, mas aparece em 4º lugar, quatro pontos à frente do Jegue da Chapada (5º colocado), que ficou sem técnico nesta terça, 21. Ricardo Silva pediu demissão.

adblock ativo