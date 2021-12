Em seu primeiro duelo fora da Bahia pela Copa do Nordeste, o Vitória da Conquista até que jogou bem, mas em dois vacilos da zaga em lances de bola aérea, o time do sul do estado sucumbiu e perdeu por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, na noite desta quarta-feira, 17, em São Luiz (MA). Guilherme Santos, aos 15 do 1º tempo, e Levi, aos 16 da etapa final, marcaram os gols.

Da Redação Vitória da Conquista perde para Sampaio pelo Nordestão

Apesar da derrota, o Bode foi quem teve domínio das ações na maior parte do jogo, com mais posse de bola, mesmo quando a partida ainda estava em 0 a 0. Nem mesmo quando ficou atrás do marcador e viu o Sampaio Corrêa claramente passar a jogar nos contra-ataques, o time baiano perdeu o controle.

A equipe, contudo, não soube transformar em oportunidades seu domínio. Trocava muitos passes e rondava a área do adversário, mas não conseguia finalizar em gol com perigo, sempre vacilando nos passes finais ou no momento de um drible mais arriscado.

O resultado deixou o Bode na 2ª colocação no Grupo E, com três pontos, atrás, justamente, do Sampaio Corrêa, que está 100% após dois jogos. Nesta quinta, 18, pela mesma chave, o Ceará recebe o Flamengo do Piauí no complemento da rodada.

O Vitória da Conquista volta a campo neste domingo, contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano. No Nordestão, o próximo compromisso será com o Flamengo do Piauí, em casa, no dia 25.

Santa Cruz e Sport vencem

A noite foi boa para os dois times pernambucanos que estão na Série A do Brasileirão. Fora de casa, o Santa Cruz se recuperou da derrota para o Bahia, no Arrudo, na estreia, e assumiu provisoriamente a ponta do Grupo C com um triunfo por 2 a 0 sobre o Confiança, em Sergipe. Grafite e Alemão fizeram os gols tricolores.

O placar de 2 a 0 foi o mesmo com que o Sport bateu o Fortaleza, na Ilha do Retiro. Rithely e Túlio de Melo marcaram para o Leão.

