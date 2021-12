Vitória da Conquista pega o Coritiba pela Copa do Brasil

Quis o sorteio que o Vitória da Conquista topasse logo de cara com uma pedreira na estreia da Copa do Brasil 2017. O adversário do Bode será o Coritiba, nesta quarta-feira, 8, às 18h15 (horário da Bahia), no Estádio Lomanto Júnior, em Conquista.

Com o novo regulamento, as partidas da primeira fase do torneio são apenas de ida. Mas, apesar da tarefa difícil logo no início, o presidente do clube, Ederlane Amorim, acredita que é possível vencer e avançar na competição.

Para se classificar, o Vitória da Conquista precisa obrigatoriamente ganhar o jogo desta quarta. Isso porque o time melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) conseguirá a vaga para a Segunda Fase.

No caso, quem ocupa a melhor posição no ranking é o Coxa, na 14ª colocação. O time de Conquista, por outro lado, está apenas na 89ª posição.

Em entrevista ao Portal A Tarde, Ederlane Amorim, presidente do clube, revelou que gostou do regulamento da competição. "É mais vantagem para o clube menor. Porque você ganha de 1 a 0 aqui e por tudo que envolve, jogando em casa, com apoio da torcida. Mas você dificilmente consegue segurar um jogo desses lá fora. Acho que favoreceu o time mais fraco. Achei interesse esse formato pra posição que é meu time hoje. Prefiro um jogo só, ganhou ou não ganhou, já resolve logo. A gente vai ganhar o jogo e vai classificar", contou o presidente.

Apesar de reconhecer a superioridade do adversário, Ederlane acredita que é possível vencer o time paranaense. "Olha, a gente sabe a diferença. O Coritiba é time de Série A, nível Bahia e Vitória, a gente sempre costuma fazer bons jogos. Espero que amanhã (quarta-feira) seja um bom dia", disse.

Ingressos

Ainda é possível garantir ingressos para a partida entre Vitória da Conquista x Coritiba. Segundo o presidente, foram colocados à venda 4 mil bilhetes para o duelo desta quarta. No entanto, até esta terça, apenas 1.500 bilhetes foram vendidos. Caso todos os bilhetes sejam vendidos nesta quarta, o presidente estuda colocar à venda outros mil ingressos.

Os ingressos custam R$ 30 para o setor arquibancada. De acordo com o site oficial do clube, a meia-entrada será vendida apenas no dia do jogo, nas bilheterias do estádio.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Salles

adblock ativo