Vitória da Conquista inicia venda de ingressos na quinta

Em preparação para sua primeira final de Campeonato Baiano, com expectativa de casa cheia, o Vitória da Conquista anunciou na segunda-feira, 20, que serão vendidos ingressos para a capacidade máxima do Estádio Lomanto Júnior, 12.900 lugares. A comercialização ocorrerá a partir da manhã de quinta, 23.

O preço das entradas para a decisão de domingo contra o Bahia será de R$ 50, com meia-entrada a R$ 25, disponível apenas para estudantes e idosos. Nesse total estão incluídos os 10% da torcida visitante.

O Bahia ainda não divulgou como será a venda dos bilhetes para sua torcida, mas no duelo de ida da semifinal contra a Juazeirense, disputado em Juazeiro, não foram vendidos ingressos na capital.

"A expectativa é que os ingressos sejam esgotados até o sábado, para que não ocorra nenhuma venda no dia da partida", afirmou o presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim.

Preparação

Após voltar de Ilhéus, onde conquistou sua classificação para a final, o elenco do Bode se reapresentou nesta terça, 21, e treinará até sexta, 24, iniciando a concentração à noite.

O clube do sudoeste do estado não deve ter desfalques na primeira partida decisiva. O goleiro colombiano Viáfara, que foi substituído no jogo de domingo passado, não preocupa para o confronto contra o Bahia. "Ele era dúvida contra o Colo Colo e foi substituído por precaução", disse Ederlane Amorim.

Com 66,6% de aproveitamento, o Vitória da Conquista chega invicto à final. Foram cinco vitórias e cinco empates em 10 partidas disputadas. Na primeira fase, o Alviverde estreou com triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia em casa e acabou na liderança na classificação geral, deixando para trás o favoritismo da dupla Ba-Vi.

