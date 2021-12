Vitória da Conquista faz três no Galícia pelo Baianão

O Vitória da Conquista bateu o Galícia por 3 a 0, no estádio de Pituaçu, em Salvador, no sábado, 11, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. Com o resultado, o Bode chegou seis pontos e pulou para a terceira colocação.

A equipe de Conquista abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo. Em cobrança de pênalti, Diego Aragão fez o primeiro para o time visitante. Aos 15 min, Maicon cruzou para Wander, que, de cabeça, ampliou o placar para o Bode.

O segundo tempo começou da mesma forma que acabou o primeiro, o Conquista seguiu dominando a partida. Aos 17 min, o Bode fez o terceiro com Raylan, que voltou a jogar após um ano parado por conta de uma contusão.

Na próxima rodada, o Conquista terá pela frente o Fluminense de Feira, na quarta-feira, 15, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 4ª rodada do Baianão. Já o Galícia, último colocado do torneio, vai pegar o Jacuipense, na quinta, 16, no estádio de Pituaçu.

Atlântico x Jacobina

No outro jogo da rodada, o Atlântico bateu o Jacobina por 1 a 0, em Pituaçu, com gol de Rogério Rios, aos 35 minutos do primeiro tempo, de pênalti.

Ainda sem conhecer triunfos no Baianão, o Jegue da Chapada se prepara para o Bahia de Feira, adversário de quarta, 15, às 20h30, no estádio José Rocha, pela 4ª rodada da competição. Por outro lado, o próximo compromisso do Atlântico, 4º colocado, vai pegar a Juazeirense, também na quarta, no Adauto Moraes.

adblock ativo