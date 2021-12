Vitória da Conquista faz 'jogo da vida' com o Coritiba

O duelo com o Coritiba está sendo tratado pelo Vitória da Conquista como o “jogo da vida” do time. Foram essas as palavras usadas pelo técnico Eduardo Bahia ao ressaltar a importância da partida desta quarta-feira, 8, às 18h15, no estádio Lomanto Júnior, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Será a estreia e pode ser também a despedida para ambos. Esta fase é disputada em jogo único e, se houver empate, avança a equipe visitante, no caso o Coxa.

“Sabemos da força do Coritiba, um dos grandes clubes do nosso futebol, mas vai ser o jogo da vida de todos aqui. Vamos lutar do primeiro ao último minuto para surpreender e fazer história”, garantiu Eduardo Bahia.

O Bode vai disputar pela quarta vez a Copa do Brasil. No ano passado, avançou para a segunda fase pela primeira vez na sua história. Bateu o Náutico e depois acabou eliminado pelo Santa Cruz.

