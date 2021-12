Vitória da Conquista fará homenagem a ex-atacante Pena

O Vitória da Conquista, que comemorou quarta-feira, 22, 10 anos de fundação, anunciou que vai homenagear o ex-jogador Pena, conquistense, e que defendeu grandes clubes do Brasil e do exterior. Uma dessas equipes foi o Palmeiras (1999 e 2000), adversário do Bode no dia 4 de março, pela Copa do Brasil.

O atleta será celebrado antes da partida que marca a 2ª participação do time do Sul do estado na competição. "Será uma justa homenagem, por tudo que ele representa para o futebol conquistense e nacional.

Aproveitaremos esse confronto com o Palmeiras para dar esse reconhecimento público ao Pena e temos certeza que o torcedor fará uma bela festa neste dia", disse o presidente Ederlane Amorim em declaração ao site oficial do Vitória da Conquista.

adblock ativo