Vitória da Conquista estreia novo técnico no Lomantão

Ainda com chances de classificação para as quartas de final do Nordestão, o Vitória da Conquista estreia nesta quinta-feira, 10, no Estádio Lomanto Júnior em 2016, no confronto contra o Sampaio Corrêa, pela 5ª rodada do torneio regional.

A partida será a primeira de Sérgio Araújo, contratado após a demissão de Evandro Guimarães, no comando da equipe alviverde. Se vencer nesta quitna diante de sua torcida, o Bode vai para a última rodada podendo se classificar com um empate contra o Ceará, fora de casa.

