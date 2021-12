O gol de Zé Paulo, aos 22 minutos do primeiro tempo, num chute de fora da área, foi decisivo para que o Vitória da Conquista se classificasse na noite desta quinta-feira, 7, para a segunda fase da Copa do Brasil.

Esquerdinha empatou para o Náutico, aos 16 do segundo tempo, mas com o gol marcado fora de casa, o Bode garantiu a vaga que foi muito comemorada e na próxima fase irá enfrentar outro time pernambucano: o Santa Cruz, que eliminou o Rio Branco, do Espírito Santo.

Vitória da Conquista empata e avança na Copa do Brasil

