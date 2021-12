Vitória da Conquista empata com Coritiba e está fora da Copa do Brasil

O Bode foi guerreiro, e por muito pouco não conseguiu protagonizar a primeira zebra no novo formato da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 8, jogando no Lomanto Júnior, o Vitória da Conquista ficou no 1 a 1 com o Coritiba, mas acabou eliminado na primeira fase do torneio por conta do regulamento, que agora dá a vaga para quem empatar fora de casa no jogo único.

O jogo

O time paranaense pressionou durante toda a etapa inicial, e coube ao goleiro Rodolfo roubar a cena a favor do Conquista. Primeiro, ao defender um voleio de Kleber Gladiador aos 26 minutos, que tinha endereço certo. Mais tarde, aos 33, o camisa 1 acabou cometendo um pênalti ao derrubar Rildo, mas se redimiu: Kleber cobrou no meio do gol e o arqueiro pegou com o pé.

O início da etapa final foi de puro sonho para o Bode. Logo aos sete minutos, Todinho recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio, passou pelo zagueiro Juninho e chutou na saída de Wilson para abrir o placar para o Conquista. A situação do time baiano ficou ainda melhor aos 21 minutos, quando o volante Matheus Galdezani cometeu falta e foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

O momento favorável para o Bode, porém, durou muito pouco, exatamente dois minutos. O zagueiro Emílio derrubou Kleber no meio-campo e também levou o vermelho.

A partir daí, o duelo foi de um lado só do campo, o de defesa do time baiano. Rodolfo continuou brilhando, como quando conseguiu pegar um belo chute de Kleber aos 26 minutos, após cruzamento de Neto Berola. Mas o goleiro não pôde fazer nada aos 33, quando o zagueiro Werley acertou cabeçada após uma cobrança de escanteio.

Eliminado, o Bode só tem no seu calendário o Campeonato Baiano a partir de agora. Neste sábado, ele enfrenta o Galícia, em Pituaçu, às 18h30, pela terceira rodada do Estadual. O Conquista é o 4º colocado.

