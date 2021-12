Vitória da Conquista é tri da Copa Governador do Estado

O Vitória da Conquista bateu a Jacuipense pelo placar de 1 a 0 em partida no último domingo, 25, e conquistou o tricampeonato da Copa Governador do Estado, garantindo uma vaga para a edição 2013 da Copa do Brasil.

Carlinhos foi o autor do único gol do jogo, aos 24 minutos da segunda etapa. No primeiro jogo, o Vitória da Conquista havia perdido para o Jacuipense por 2 a 1, mas o Bode conquistou o título por ter melhor campanha na competição.



adblock ativo