Vitória da Conquista e Jacobina perdem na estreia da Copa São Paulo

Vitória da Conquista e Jacobina perderam na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. O time de Conquista perdeu para Vocem-SP por 2 a 0. O jogo aconteceu em Assis, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silvana. Já o Jacobina, que jogou no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes em Diadema, foi goleado por 4 a 1 pelo Água Santa-SP.

Na próxima rodada, o Vitória da Conquista enfrenta o Sport-PE no domingo, 6, às 17h (horário de Brasilia), no mesmo estádio do jogo anterior. O Jegue da Chapada enfrenta o Atlético Mineiro, também no domingo, às 13h45. Os times baianos precisam ganhar para se manterem vivos na competição

