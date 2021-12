Vitória da Conquista e Jacobina duelam na final da Copa Governador

A Copa Governador do Estado 2016 conheceu, no domingo, 6, os finalistas da competição: Jacobina e Vitória da Conquista se enfrentam nos dias 13 e 20 de novembro para definir quem será o grande vencedor do torneio.

Neste domingo, 13, os times vão a campo e fazem o jogo de ida da final no estádio José Rocha, em Jacobina, às 16h. Na semana seguinte, também num domingo, no dia 20 de novembro, o Vitória da Conquista poderá decidir o duelo em casa, no estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.

Para chegar até a final, os times tiveram que passar por pedreiras nas semifinais. O Vitória da Conquista precisava apenas de um empate contra o Jacuipense para se classificar para as finais da competição, mas venceu por 3 a 2, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. No primeiro jogo, o Alviverde venceu por 2 a 1, em Riachão do Jacuípe.

Na outra semifinal, o Jacobina se classificou após empatar por 3 a 3 com o Fluminense de Feira, no estádio José Rocha. No jogo de ida, o Jegue da Chapada venceu por 2 a 1, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Artilharia

A final marca também um duelo de goleadores: o atacante Halef, do Vitória da Conquista, é o artilheiro da competição, com 5 gols marcados. Ele é seguido de perto por Robert, do Jacobina, que está logo atrás, com 4 gols.

O vencedor

Vale lembrar que o vencedor da competição pode escolher entre uma vaga direta na Série D do Campeonato Brasileiro ou uma vaga na Copa do Brasil. O vice-campeão ficará com a vaga não escolhida pelo campeão.

Arbitragem

A arbitragem para o jogo de ida da competição foi definida na tarde de quarta-feira, 9, em sorteio realizado na sede da FBF. Johnn Herbert Alves Bispo foi escolhido como árbitro principal da partida, que será realizada neste domingo, às 16h, no estádio José Rocha, em Jacobina.

O sorteio contou com a participação de Wilson Paim, presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol (Ceaf-Ba), Josenilton Cerqueira e Cíntia Bandeira, representantes da FBF. Os árbitros Diego Pombo e Johnn Herbert também estiveram presentes.

Jacobina x Vitória da Conquista (jogo de ida) - estádio José Rocha, em Jacobina

Árbitro: Johnn Herbert Alves Bispo

Assistente 01: Marcos Welb Rocha de Amorim

Assistente 02: José dos Santos Amador

4º árbitro: Reinaldo Silva de Santana

