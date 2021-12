Vitória da Conquista é goleado e dá adeus à Copa do Brasil

Durou pouco a empolgação do Vitória da Conquista com a Copa do Brasil. Após viver tanta expectativa para o duelo com o badalado Palmeiras, no sudoeste baiano, o Bode caiu logo no jogo de ida da 1ª fase: 4 a 1 e Verdão classificado para pegar Estrela do Norte (ES) ou Sampaio Corrêa (MA) [assista aos gols abaixo].



O jogo havia começado truncado até o árbitro alagoano Charles Hebert ver pênalti em trombada do atacante palmeirense Dudu com Fernando Belém. Aos 13 minutos, Cristaldo foi para a bola e abriu o placar para o Verdão.



A alteração no marcador não mudou o panorama da partida, que seguiu atrapalhada pela péssima condição do gramado do estádio Lomanto Júnior. O Bode só chegou em bola parada, aos 27 minutos, quando Paulo Almeida levou perigo em cobrança de falta.



No fim, aos 42, o Conquista impôs blitz e quase empatou. Rafamar, em chute da entrada da área, e Fausto, em boa cabeçada, ameaçaram a meta defendida por Fernando Prass.



Apesar da digna atuação na etapa inicial, o técnico Evandro Guimarães decidiu ousar. O atacante Tatu substituiu o meia Erivelton e, aos 18, disse para quê entrou em campo: completou boa jogada de Lucas para empatar. Porém, os paulistas voltaram a ficar na frente um minuto depois. Allione fez após receber passe de Robinho.



Arouca foi expulso aos 28 minutos e animou o Conquista, que ficou com um jogador a mais e foi em busca do segundo gol. Mas acabou sendo o Verdão a marcar o terceiro e o quarto. Primeiro com Robinho, aos 33. Depois, aos 38, foi a vez de Dudu.

