Vitória da Conquista começa a definir elenco para próxima temporada

O Vitória da Conquista já começou a definir o elenco para a disputa da próxima temporada. Além da contratação do zagueiro Silvio e do volante Edimar, que jogaram a última temporada do Atlântico, o time também terá à disposição alguns jogadores que fizeram parte do elenco que disputou a Copa Governador do Estado deste ano, com destaque para Kaká, Emilio, Fieta, William Santos, Lucivaldo, Rodolfo e Kleber.

Outros atletas já tinham contrato com o Bode e, por isso, continuam para a próxima temporada: Abílio, Jean, Maicon, Dionísio, Eriveldon, Raylan, Todinho, Leo e Eder Amorim.

Outro reforço para o time foi a confirmação da permanência do téncico Eduardo Bahia, que levou o time ao título da Copa Governador. O atacante Raylan, que começou o ano no time e se machucou, é outro que volta a defender as cores do Conquista em 2017.

