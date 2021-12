Vitória da Conquista bate Serrano e fica em 3º lugar

No clássico do interior, o Bode venceu o Serrano de virada por 3 a 2, neste domingo, 6, no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e faturou o terceiro lugar do Campeonato Baiano.

No primeiro confronto entre as duas equipes, na última quinta-feira, 3, eu Serrano, que ganhou por 2 a 1.

No entanto, como o Conquista tinha a vantagem do empate, o placar agregado de 4 a 4 garantiu a terceira colocação do estadual ao Bode.

O posto também assegurou ao time de Conquista a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano.

adblock ativo