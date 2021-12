Vitória da Conquista agenda dois amistosos neste mês

O time do Vitória da Conquista já tem data programada para voltar aos gramados. Em preparação para o Campeonato Baiano, o Bode vai enfrentar no dia 18 o Flamengo de Guanambi.

O elenco alviverde está repleto de caras conhecidas do futebol baiano, como o goleiro colombiano Viáfara, ex-Vitória, e o volante Fausto, que jogou no Bahia. O clube conquistense planeja um segundo amistoso antes do Estadual. Falta definir se será contra o Colo-Colo, em Ilhéus, ou contra o River-ES, no Espírito Santo.

