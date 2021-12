Vitória contrata pivô destaque do sub-23 no NBB

O Vitória apresentou mais uma contratação para a temporada 2015/2016 na disputa da Liga Nacional de Basquete. Wiliam Borges Garcia, o 'Pezão', foi destaque na Liga de Desenvolvimento Sub-23 (LDB), pela equipe do Pequeninos Rhema, de Campina Grande-PB.

O ala-pivô, de 22 anos, teve um bom desempenho nas últimas temporadas o melhor aproveitamento nos arremessos de 2 pontos, com média de 6,82 por jogo, maior número de duplo-duplos na temporada [10] e de enterradas [22]. Além disso, ele é o terceiro maior pontuador (17,14 por jogo) e terceiro melhor reboteiro (9,86 por jogo) da competição.

Ele chega à capital baiana no sábado, 2 de janeiro, para realização de exames médicos na Toca do Leão. O rubro-negro faz seu primeiro jogo pelo NBB, na próxima sexta-feira, 8 de janeiro, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, quando enfrenta às 20h a equipe do Basquete Cearense.

adblock ativo