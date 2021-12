Vitória conta com três reforços para enfrentar o Vasco no domingo

Após o empate com o Fluminense na última quinta-feira, 6, os jogadores do Vitória passaram o feriado de 7 de Setembro na praia do Leme, no Rio de Janeiro. Mas o objetivo não era manter o bronze em terras cariocas, e sim treinar para o duelo contra o Vasco, no próximo domingo, 9, às 19h, no Barradão.

Sob o comando do preparador físico Daniel Azambuja, o grupo foi dividido em dois. Os atletas que foram titulares no empate diante do Fluminense deram uma corrida no calçadão carioca. Os demais trabalharam a parte física na areia do Leme.

O treino foi finalizado com um futevôlei. Após o trabalho, o grupo retornou ao hotel. O elenco voltou para Salvador ainda nesta sexta. Para o confronto diante dos vascaínos, o Leão conta com três retornos: Neílton, Meli e Lucas Fernandes.

