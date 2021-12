Vitória conta com bom retrospecto no Barradão para ser campeão

O Vitória precisa vencer o Santos por três gols de diferença para conquistar a Copa do Brasil nesta quarta, 4, às 21h50, no Barradão. Para isso, o rubro-negro conta com um ótimo retrospecto na competição, principalmente em Salvador, onde o placar mínimo conquistado em cinco jogos foi de 2 a 0, o necessário para levar o jogo contra o Peixe para a disputa de pênaltis.

Para chegar à final da Copa do Brasil, o Vitória passou por jogos difíceis, mas teve como diferencial o Estádio Manoel Barradas, onde conquistou cinco triunfos, com 19 gols marcados e nenhum sofrido.

Na primeira fase, o rubro-negro perdeu o primeiro jogo fora de casa para o Corinthians/AL por 3 a 1, mas se recuperou na volta e goleou o time alagoano por 4 a 0, com gols de Júnior, Renato, Uelliton e Viáfara.

A segunda vítima do Leão foi o Náutico, que perdeu por 1 a 0 em Recife, com um belo gol de Bida de fora da área. Na segunda partida, o time pernambucano foi massacrado por 5 a 0 no Barradão. Ramon, Júnior, Nino Paraíba, Elkeson e Renato marcaram os gols da partida.

Já nas oitavas de final, o Vitória jogou a primeira partida em casa contra o Goiás e só conseguiu marcar no segundo tempo. Mas o time foi para cima e goleou por 4 a 0, com gols de Ramon, Júnior, Bida e Schwenck. No segundo jogo, o Vitória foi a Goiânia, arrancou o empate com o esmeraldino por 2 a 2 e se garantiu nas quartas, com gols de Uelliton e Júnior.

Nas quartas de final, o Vitória venceu o primeiro jogo contra o Vasco por 2 a 0, no Barradão. Renato e Neto Berola marcaram os gols do Leão, garantindo uma boa vantagem para o jogo de volta. Em São Januário, o time foi derrotado por 3 a 1, mas garantiu a classificação graças ao gol de pênalti de Viáfara, marcado fora de casa.

Nas semifinais, o Leão foi a Goiânia enfrentar o Atlético-GO no Serra Dourada e perdeu por 1 a 0 em um jogo complicado. Na volta, com o Barradão lotado, o time foi para cima e conseguiu marcar dois gols ainda no primeiro tempo, com Uelliton e Júnior. Na segunda etapa, o time marcou mais dois, com Júnior e Viáfara, e garantiu a vaga na final.

Agora o Vitória enfrenta o Santos no jogo de volta para reverter o placar. Após o 2 a 0 na Vila Belmiro, o rubro-negro baiano conta com o bom desempenho dos setores defensivo e ofensivo para conquistar o título, já que venceu todos os jogos no Barradão por mais de dois gols de diferença e não sofreu nenhum.

