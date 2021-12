Vitória consegue terceiro triunfo consecutivo no NBB

Com um padrão de jogo cada vez mais sólido, o Universo / Vitória voltou a vencer na elite do basquete nacional. Em casa, no Ginásio de Cajazeiras, o Leão foi superior o jogo todo e bateu o Macaé por 86 a 74 na noite desta terça-feira, 1º.

Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe, que agora ocupa o 9º lugar na tabela de classificação, com 3 vitórias em sete jogos. O próximo compromisso do clube no NBB já é nesta quarta, 2, às 21h (da Bahia), contra o fortíssimo Flamengo, atual campeão da liga, novamente em Salvador.

adblock ativo