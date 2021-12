Vitória consegue empate no fim do jogo contra o Bahia de Feira e mantém vantagem

Com um gol marcado pelo zagueiro Reniê, aos 39 minutos do segundo tempo, o Vitória conseguiu conquistar o empate por 2 a 2 contra o Bahia de Feira, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela primeira partida da final do Campeonato Baiano.

O resultado deixa o rubro-negro precisando de apenas um empate na partida do próximo domingo, 15, no Barradão, para conquistar o título do Baianão. Ao Tremendão, só um triunfo dá ao time feirense a chance de conquistar o inédito campeonato.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Diones abriu o placar para o Bahia de Feira aos 14 minutos. Elkeson empatou para o Vitória aos 20 minutos.



Carlinhos, que entrou no segundo tempo, colocou o Tremendão novamente à frente aos 24 minutos. Reniê, aos 39, fez o gol que decretou o resultado final do jogo.

Veja os melhores lances da partida no Joia da Princesa:

O jogo – A partida começou com o Vitória pressionando o Bahia de Feira, criando as primeiras oportunidades de gol. A melhor delas veio logo aos cinco minutos, quando Nikão deu um belo drible no defensor adversário e entrou livre na entrada da área, mas acabou chutando por cima do gol de Jair.



Depois do bom início, o Vitória se acomodou e pouco criou. O Bahia de Feira também não conseguia encaixar um bom futebol e, ainda no primeiro tempo, fez duas substituições. Uma por opção tática, com a saída de Francisco Júnior no lugar de Allyson, e outra por contusão, com a entrada de Alex Baiano no lugar de Paulo Paraíba.



O segundo tempo começou também com poucas chances, como o primeiro tempo. Mas a abertura do placar aos 14 minutos, pelo Bahia de Feira, mudou o ritmo do jogo na etapa.



João Neto arrancou pela esquerda e cruzou na área. Diones, sozinho e sem marcação, tocou para a rede, abrindo o placar do jogo no Joia da Princesa.



O tento despertou o Vitória, que conseguiu o empate quatro minutos depois. Elkeson aproveitou cruzamento de Nino Paraíba e cabeceou para empatar o jogo.



Precisando buscar em resultado melhor no jogo, o técnico Arnaldo Lira do Bahia de Feira resolveu colocar o atacante Carlinhos no lugar de Diego.



Um minuto depois de sua entrada em campo, aos 24 minutos, o substituto colocou novamente o time feirense na frente. Após cobrança de falta de Edson na área, a bola sobrou para Carlinhos, que desviou de cabeça e fez o segundo gol do Tremendão na partida.



Com o resultado negativo, o técnico Antônio Lopes colocou Rildo e Neto Baiano nos lugares de Nikão e Geovani, para tentar dar maior ofensividade ao Vitória.



Mas foi dos pés do outro titular do ataque do rubro-negro, Elkeson, que saiu o passe para o empate do Vitória, já aos 39 minutos da etapa final.



Elkeson deu um belo cruzamento na área, que encontrou o zagueiro Reniê, em situação duvidosa de impedimento, cabeceando para empatar o jogo e dar os números finais da partida.

Confira os gols do primeiro jogo da final

Bahia-FS 2 X 2 Vitória - Jogo de ida da final do Campeonato Baiano 2011



Local: Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Horário: 16h.

Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (Fifa/SP).

Assistentes: Carlos Berkenbrock (Fifa/SC) e Guilherme Dias Camilo (MG).

Público: 10765 pagantes.

Renda: R$ 185.690,00.

Gols: Diones (Bahia-FS, aos 14min do 2º tempo), Elkeson (Vitória, aos 20min do 2º tempo), Carlinhos (Bahia-FS, 24min do 2º tempo) e Reniê (Vitória, aos 39 min do 2º tempo).

Cartões amarelos: Francisco Júnior(Bahia-FS); Uelliton (Vitória).



Bahia-FS: Jair; Leo, Paulo Paraíba (Alex Baiano), Alex Alagoano e Edson; Francisco Júnior (Allyson), Diones, Rogério e Lau; Diego (Carlinhos) e João Neto. Técnico: Arnaldo Lira.



Vitória: Viáfara; Nino Paraíba, Alison, Reniê e Eduardo Neto; Duylio, Uelliton e Mineiro; Geovanni (Neto Baiano), Elkeson (Gabriel Paulista) e Nikão (Rildo). Técnico: Antônio Lopes.





