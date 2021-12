Vitória confirma favoritismo e conquista o Baianão Feminino

Os homens do Vitória terminaram 2018 mansinhos. O ano sem títulos no profissional e ainda com rebaixamento à Série B evidenciou um Leão nada feroz. Entretanto, as Leoas compensaram na altura do rugido. Diante do Lusaca, confirmaram neste sábado, 8, o título do Baianão feminino, o segundo da história do clube.

O triunfo por 2 a 0 no Barradão coroou uma campanha espetacular, com 88 gols marcados em 10 partidas (média de 8,8 por jogo) e nenhum sofrido. O único duelo não vencido pelo Vitória foi justamente o primeiro da grande decisão: empate por 0 a 0 na última quarta-feira, 5, no estádio Armando Oliveira, em Camaçari.

Esse resultado obrigava o Rubro-Negro a ganhar na Toca se não quisesse passar pelo drama dos pênaltis, em caso de nova igualdade, ou amargar o vice-campeonato, na hipótese de uma derrota. E ainda havia o pequeno trauma de ter tido o mesmo Lusaca como algoz na edição passada do torneio. A equipe de Dias D’Ávila superou as Leoas na semifinal, na disputa de penalidades após empate por 0 a 0, e terminou com o título.

O Vitória mostrou superioridade desde o início e abriru o placar logos aos 6 minutos do primeiro tempo, quando Ana Paula mandou bola para a área e acabou encobrindo a goleira Van. Oito minutos depois, aos 14, as Leoas aumentaram a vantagem com Valéria, a artilheira da competição. Ela driblou uma adversária e tocou no canto para fazer seu 22º gol no campeonato e garantir o caneco para o Rubro-Negro.

