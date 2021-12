Vitória chega a Salvador e retoma os trabalhos nesta sexta

A delegação rubro-negra desembarcou no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães no fim da tarde desta quinta-feira, 13, por volta das 16h30. Os jogadores que enfrentaram o Atlético-GO descansaram, enquanto quem não viajou trabalhou em dois turnos no CT Manoel Pontes Tanajura. A apresentação do grupo está marcada para o meio-dia desta sexta, 14. Os atletas almoçam no CT e treinam a partir das 16h.



Parte dos jogadores do Vitória que estão no Departamento Médico do clube devem voltar à equipe até a semana que vem. O meia Renato, sem se incomodar mais com a coxa direita, já faz treinos leves na Toca do Leão e deve jogar contra o Flamengo na partida pela Série A do Campeonato Brasileiro, que será realizada às 18h30 deste sábado, 15, no Estádio Manoel Barradas.



O lateral-direito, Nino Paraíba, passou por um exame na última quarta-feira, 12, quando foi constatado que o jogador não tem mais a lesão muscular na coxa. No entanto, Nino, que voltou a realizar as atividades de musculação, só deverá jogar pelo Leão na próxima quarta, 19, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense.

As dores na panturrilha direita do capitão Ramon acabaram e o Reizinho da Toca pode retornar aos treinamentos ainda nesta semana. Já o zagueiro, Anderson Martins, que passou por uma intervenção cirúrgica no joelho, ainda deverá ficar em recuperação por algumas semanas.

Vitória x Flamengo - Desde quarta, 12, foram disponibilizados para venda os ingressos para o duelo rubro-negro no sábado. Entradas de arquibancada e cadeira são vendidas respectivamente a R$ 40 e R$ 80 (R$ 20 e 40 na meia entrada) e são encontradas nas bilheterias do Barradão, nas lojas do Leão Capemi e Center Lapa, Loja Estação Rubro-Negra (Shopping Paralela) e Loja Bahia Müller (Brotas).

adblock ativo